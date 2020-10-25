(فرصة عمل)
|تسويق وإعالن علي المواقع االلكترونية بشفت 6 ساعات ) صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 - ) نظام عقد سنوي يضمن حقوق الموظف ) تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - راتب 4000ج أساسي بالعقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل واثبات الذات - السن من 18 : 55 سنة - مؤهل متوسط - يتم قبول الطالب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامر
|التليفون:
|01142909669
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|العنوان:
|- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070576
10 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,500 جنيه
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1 جنيه
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2,000 ريال
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5,000 ريال