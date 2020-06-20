تسويق عقاري

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تفاصيل الإعلان
تسويق الأبراج السكنية في دائرة المعادي والمعصرة وحلوان وحدائق حلوان ووادي حوف الوساطة في شراء الأراضي وبناءها وتخليص الإجراءات القانونية لتراخيص البناء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هشام
التليفون: 1142755000

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العنوان: ش ترعة الخشاب - برج الفاروق - الدو رالأول- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/6/2020
رقم الإعلان: 2061111
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صورة الاعلان: التميز والرقى فى قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

التميز والرقى فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى دلوقتى شقتك فى افضل الاحياء الموجودة فى العاصمة الادارية كمبوند ارمونيا والاستمتاع بالتصميمات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

20/6/2020
صورة الاعلان: امتلك وحدتك بالقرب من ارض المعارض فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك وحدتك بالقرب من ارض المعارض فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى تقدر تمتلك شقتك داخل كمبوند ارمونيا بالعاصمةالادارية الجديدة حيث تتميز بالمساحات الواسعة والخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

380,000 جنيه

20/6/2020
صورة الاعلان: وسط الترفيه والاستمتاع بالمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

وسط الترفيه والاستمتاع بالمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من غير تفكير و وسط الترفيه والاستمتاع بالمساحات الخضرا امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: عشان راحة اولادك مهمة وتكون مطمن عليهم اسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عشان راحة اولادك مهمة وتكون مطمن عليهم اسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وخلي اولادك مبسوطين ومرتاحين وتكون مطمن عليهم وسط امن وحراسة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: خليك من اهل العاصمة وامتلك شقة في كمبوند zavani - في القاهرة مصر

خليك من اهل العاصمة وامتلك شقة في كمبوند zavani

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك من اهل العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك في كمبوند zavani وسط الانواع المختلفة من الاشجار وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

309,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: شقتك بحديقة يعني هتعيش في خصوصية في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بحديقة يعني هتعيش في خصوصية في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش في خصوصية كاملة وامتلك شقة بحديقة وعيش براحتك واولادك هيلعبوا براحتهم في الكيدز اريا وحمامات الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

17/6/2020
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صورة الاعلان: عايز تعيش في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك في zavani بالعاصمة - في القاهرة مصر

عايز تعيش في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك في zavani بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تعيش في هدوء واسترخاء امتلك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وسط المساحات الخضرا بم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة وسط الخدمات الترفيهية - في القاهرة مصر

شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة وسط الخدمات الترفيهية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani علي اجمل فيو وشقتك 218م (5غرفة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: شقتك وسط المساحات الخضرا في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك وسط المساحات الخضرا في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط المساحات الخضرا وبالقرب من النهر الاخضر وبجوار حي السفارا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: في العاصمة الادارية شقتك علي الكريستال لاجون - في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية شقتك علي الكريستال لاجون

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani واستمتع بالهدوء والاستجمام وشقتك علي فيو مميز جدا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من منطقة الوزارات والقصر الرئاسي وشقت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون فوائد - في القاهرة مصر

شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وهتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة والشقة 158م (4غرفة+4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: فرصتك بأمتلاكك شقة في العاصمة جتلك لحد عندك - في القاهرة مصر

فرصتك بأمتلاكك شقة في العاصمة جتلك لحد عندك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصتك بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة جتلك لحد عندك في كمبوند zavani ارقي واهدي كمبوند بالع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: في العاصمة الجديدة اسكن جمب كل الخدمات وخليك مميز - في القاهرة مصر

في العاصمة الجديدة اسكن جمب كل الخدمات وخليك مميز

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك وخليك جمب كل الخدمات اللي هتحتاجها انت اسرتك من مطاعم وكافيها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

302,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالسروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالسروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

15/6/2020
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