تسويق عقاري

(طلب عمل)
|تسويق الأبراج السكنية في دائرة المعادي والمعصرة وحلوان وحدائق حلوان ووادي حوف الوساطة في شراء الأراضي وبناءها وتخليص الإجراءات القانونية لتراخيص البناء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هشام
|التليفون:
|1142755000
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|العنوان:
|ش ترعة الخشاب - برج الفاروق - الدو رالأول- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061111
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