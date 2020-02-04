تسليم مصنع اكواب ورقية 60/65 كوب /ساعة

👌💪من احد اهم مشارعنا 💯👌تسليم مصنع الامين للاكواب الورقية 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 📧أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: ;العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال)برج الجوهرى