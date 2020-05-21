(للبيع)
|نحن شركة شحن وتداول ديناميكية دولية مقرها في المانيا متخصصون في مجالات متعددة أهمها تزويد المطارات بمعدات الدعم الأرضي . مثل : عربة سحب الطائرات aircraft towing vehicles , وجرار الأمتعة, وسلم الطائرة ((سلالم الركاب)) Aircraft Passenger Stair , عربة سلم الطائرة Passenger Stair Truck , ومنصات دوللي لنقل الحاويات, وعربات سيور تحميل الأمتعة إلى الطائرة Conveyor Belt Loader, سيور تحميل أمتعة المسافرين , باصات نقل المسافرين من وإلى الطائرة , سيارات خدمة مياه الطائرة Aircraft Water Truck , سيارة خدمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Albe
|التليفون:
|004915210550121 - 0015904253468 - 0015901399782 – 004941229899953
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|العنوان:
|Lindenweg 104 D-25436 Tornesch- Hamburg
Hamburg - ألمانيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 دولار
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059764
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