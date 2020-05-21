تزويد المطارات بمعدات الدعم الأرضي

(للبيع)

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ألمانيا (Hamburg) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نحن شركة شحن وتداول ديناميكية دولية مقرها في المانيا متخصصون في مجالات متعددة أهمها تزويد المطارات بمعدات الدعم الأرضي . مثل : عربة سحب الطائرات aircraft towing vehicles , وجرار الأمتعة, وسلم الطائرة ((سلالم الركاب)) Aircraft Passenger Stair , عربة سلم الطائرة Passenger Stair Truck , ومنصات دوللي لنقل الحاويات, وعربات سيور تحميل الأمتعة إلى الطائرة Conveyor Belt Loader, سيور تحميل أمتعة المسافرين , باصات نقل المسافرين من وإلى الطائرة , سيارات خدمة مياه الطائرة Aircraft Water Truck , سيارة خدمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Albe
التليفون: 004915210550121 - 0015904253468 - 0015901399782 – 004941229899953

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Lindenweg 104 D-25436 Tornesch- Hamburg
Hamburg -

ألمانيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 دولار
تاريخ الإعلان: 21/5/2020
رقم الإعلان: 2059764
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