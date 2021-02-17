تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه - في القاهرة مصر

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تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه 7 درج + دريل هوا هديه مجانيه مناسب لجميع مراكز الصيانة وورش خدمة السيارات ضمان سنة من كارتك ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجيبت كارتك
التليفون: 01068452308

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 16 شارع دوليتيان ميدان الخلفاوي محطه مترو الخلفاوي اعلي كنتاكي و بنك cib شركه كارتك ايجيبت لمعدات الورش و مراكز خدمة السيارات و اجهزة كشف الاعطال- شبرا
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084175
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