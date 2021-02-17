(للبيع)
|تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه 7 درج + دريل هوا هديه مجانيه مناسب لجميع مراكز الصيانة وورش خدمة السيارات ضمان سنة من كارتك ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجيبت كارتك
|التليفون:
|01068452308
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|العنوان:
|16 شارع دوليتيان ميدان الخلفاوي محطه مترو الخلفاوي اعلي كنتاكي و بنك cib شركه كارتك ايجيبت لمعدات الورش و مراكز خدمة السيارات و اجهزة كشف الاعطال- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084175
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه