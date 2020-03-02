ترموميتر الأشعه تحت الحمراء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ترموميتر الأشعه تحت الحمراء تم تصميم ميزان الحرارة هذا خصيصًا لأخذ درجة حرارة جسم الشخص بغض النظر عن درجة حرارة الغرفة. يتميز الجهاز باعطاء قياسات دقيقة يمكن الاختيار بين درجتي ºC أو ºF الجهاز مزود بشاشة LCD لسهولة قراءة البيانات الجهاز مزود بامكانية حفظ البيانات حتي 32 قراءة زمن الاستجابة للقياس: 0.5 second يتم غلق الجهاز اوتوماتيك بعد 7 ثواني من عدم الاستخدام لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 او زيارة موقعنا :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 01008796825

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري- كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054785
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صورة الاعلان: ترمومتر الحرارة في السوائل - في كفر الشيخ مصر

ترمومتر الحرارة في السوائل

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ترمومتر الحرارة في السوائل التطبيق: يستخدم لقياس درجه حرارة السوائل، والغازات، والمواد الصلبة لاي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

20 جنيه

2/3/2020
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