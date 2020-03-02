ترموميتر الأشعه تحت الحمراء تم تصميم ميزان الحرارة هذا خصيصًا لأخذ درجة حرارة جسم الشخص بغض النظر عن درجة حرارة الغرفة. يتميز الجهاز باعطاء قياسات دقيقة يمكن الاختيار بين درجتي ºC أو ºF الجهاز مزود بشاشة LCD لسهولة قراءة البيانات الجهاز مزود بامكانية حفظ البيانات حتي 32 قراءة زمن الاستجابة للقياس: 0.5 second يتم غلق الجهاز اوتوماتيك بعد 7 ثواني من عدم الاستخدام لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 او زيارة موقعنا :