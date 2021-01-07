ترمومتر قياس الحرارة في المجمدات والثلاجات المزود بجهاز انذار المميزات: • مزود بخاصيه العرض المزدوج (للتلاجه والمجمد). • ذاكره تخزين للقراءت العظمي والصغري. • مزود بمؤشر انذار ذات جرس وضوء. • امكانيه الاختيار بين °C /°F • مزود بمؤشر لانخفاض البطاريه. لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج ا