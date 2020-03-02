ترمومتر الحرارة في السوائل

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ترمومتر الحرارة في السوائل التطبيق: يستخدم لقياس درجه حرارة السوائل، والغازات، والمواد الصلبة لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 01008796825

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري- كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054787
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ترموميتر الأشعه تحت الحمراء - في كفر الشيخ مصر

ترموميتر الأشعه تحت الحمراء

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ترموميتر الأشعه تحت الحمراء تم تصميم ميزان الحرارة هذا خصيصًا لأخذ درجة حرارة جسم الشخص بغض النظر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

20 جنيه

2/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager