ترمومتر الحرارة في السوائل التطبيق: يستخدم لقياس درجه حرارة السوائل، والغازات، والمواد الصلبة لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهر