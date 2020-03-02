(للبيع)
|ترمومتر الحرارة في السوائل التطبيق: يستخدم لقياس درجه حرارة السوائل، والغازات، والمواد الصلبة لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01008796825
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|العنوان:
|تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري- كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054787
20 جنيه