(للبيع)
|يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن تركيب وبرمجة منظومات الحماية الاهداف العامة : • تصميم وتنفيذ انظمة الانذار وكشف الحريق. • تصميم ونتفيذ أنظمة الإنذار ضد السرقة . • تركيب وبرمجة وصيانة نظام الحضور والإنصراف. • تركيب وبرمجة الأقفال الذكية الإكترونية وصيانتها . للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز تدريب العالمية
|التليفون:
|00201111781090 - 00201555558308
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|العنوان:
|0- 22222
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065353
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