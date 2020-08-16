يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن تركيب وبرمجة منظومات الحماية الاهداف العامة : • تصميم وتنفيذ انظمة الانذار وكشف الحريق. • تصميم ونتفيذ أنظمة الإنذار ضد السرقة . • تركيب وبرمجة وصيانة نظام الحضور والإنصراف. • تركيب وبرمجة الأقفال الذكية الإكترونية وصيانتها . للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com