تركيب واجهات زجاجية فى مصر

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Ad Photo: تركيب واجهات زجاجية فى مصر - in Cairo Egypt

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شركة جلاس سيتى شركة متخصصة فى اعمال زجاج سيكوريت لدينا سابقة أعمال قوية تخليك مطمن معنا ونحن على استعداد للعمل على اى ارتفاع ومهما كان حجم المشروع كبير بفضل الله ركبنا كبائن شاور فندق الفورسيزون،درابزين ممشى الاقصر السياحى ، ركبنا زجاج سيكوريت بنك مصر فرع السنطة والعديد من الأعمال الداخلية والخارجية اطلب معاينة الان / 01020408188 واجهات زجاج , تشطيب ,تشطيبات , مقاولات,زجاج , مهندسين
Contact The Advertiser:
Contact Name: glass city
Telephone: 01020408188

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Location: التجمع- التجمع
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 40 Pound
Posting Date: 2/8/2023
Ad Number: 2239913
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Ad Photo: رخام مطبخ من الكوريان - in Cairo Egypt

رخام مطبخ من الكوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مكتبك او شركتك محتاج لمسه مختلفه ! عشان تشد العميل زي "كوانتر استقبال" 😉 لو عندك #بن.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

13/7/2023
Ad Photo: ابواب – فواصل حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب – فواصل حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تتشرف شركة نورن ديزاين بتقديم خدمات توريد وتركيب اعمال الكومباكت HPL - فهي تستورد الكومباكت HPL هند.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

20/6/2023
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