تركيب مطابخ المونيوم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تصميم وتفصيل مطابخ راقيه ٢٠٢١ خدمه صيانه المطابخ باحترافية عاليه نقل وتركيب المطبخ بدقه وسرعه تغيير سطح المطبخ الرخامي المكسور اوالمخدش تلحيم وتلميع أو تفصيل جديد تعديل على المطبخ وتكمله حسب لون الَمطبخ والرخام إيجاد مكان لتركيب غساله المواعين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصعب الجزولي
التليفون: 0500350719

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العنوان: - الشفا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094747
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة البصمة للحضور والأنصراف

أجهزة البصمة للحضور والأنصراف

(للبيع)

تعتبر أجهزة التوقيع بالبصمه من أهم الأدوات لضبط عملية الحضور والأنصراف وحساب التأخيرات والغياب للمظف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/5/2021
صورة الاعلان: طابعة كروت بلاستيكية SMART

طابعة كروت بلاستيكية SMART

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/5/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

(للبيع)

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة من.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير المحمولة المتنوعة

طابعات الفواتير المحمولة المتنوعة

(للبيع)

طابعات الفواتير والباركود المحمولة تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وتعددالاشكال مع طباعة واضحة جدا و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأشخاص physical security

بوابات دخول وخروج الأشخاص physical security

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/5/2021
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة وا.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

21/5/2021
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صورة الاعلان: معلم رياضيات

معلم رياضيات

(فرصة عمل)

التفاصيل معلم رياضيات جامعي لتدريس التفاضل والتكامل والرياضيات الهندسية والعامة لطلاب تحضيري هندسة .
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

21/5/2021
صورة الاعلان: برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع

برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع

(للبيع)

نحن بحثنا لك عن الأفضل والامثل نقدم لكم برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة رقم العرض: 667788 موديل سنة.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx للبيع

براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx للبيع

(للبيع)

يسعدنا ان نقدم لكم براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx برادة سامرو تغنيك عن البحث عن غيرها فهى الاختيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا

كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا

(للبيع)

نقدم لكم عرضنا النادر فهو لا يتكرر كثيرا كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا رقم العرض : 179.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

معلمة مصرية لتأسيس وتعليم القراءة والكتابة ومعالجة صعوبات التعلم في تبوك ومتابعة طلاب المرحلة الابتد.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D Max

مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D Max

(طلب عمل)

تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. تقديم افكار عص.
القسم: 

500 ريال

19/5/2021
صورة الاعلان: مستلزمات المطاعم الحديثة والكافيهات

مستلزمات المطاعم الحديثة والكافيهات

(للبيع)

إن كنت تبدأ فى تاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة فلدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

19/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات خارجي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض - السعودية

مطلوب مندوبين مبيعات خارجي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض - السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مندوب مبيعات لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض *الشروط :- - خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمندوب مبيعات .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض – السعودية

مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض – السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض **الشروط :- - خبرة لا تقل عن عامين في مجال مبيعات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
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