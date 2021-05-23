تركيب مطابخ المونيوم

(للبيع)
|تصميم وتفصيل مطابخ راقيه ٢٠٢١ خدمه صيانه المطابخ باحترافية عاليه نقل وتركيب المطبخ بدقه وسرعه تغيير سطح المطبخ الرخامي المكسور اوالمخدش تلحيم وتلميع أو تفصيل جديد تعديل على المطبخ وتكمله حسب لون الَمطبخ والرخام إيجاد مكان لتركيب غساله المواعين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصعب الجزولي
|التليفون:
|0500350719
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|العنوان:
|- الشفا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094747
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
2,000 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
1 ريال
500 ريال
1 ريال
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