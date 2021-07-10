(للبيع)
|تركيب كاميرات مراقبة 2 كاميرا 999 ريال سعودى البيوت و الشركات و المحلات ضمان سنتين ربط على الشاشة و الجوال موضوع عروض فترة محددة 0548530046
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamedmortada
|التليفون:
|0548530046
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|العنوان:
|- المدينة المنوّرة
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|999 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099458
1 ريال
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14,000 ريال
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100 ريال
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1 ريال
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