تركيب.صيانه.كام

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تركيب.صيانه.كام - في القاهرة مصر

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تركيب.صيانه.كاميرات مراقبه.المعادي.المقطم.زهراء المعادي.مدينه نصر.مصر الجديده/01032624750 صيانه.تركيب.الدش المركزي.في المعادي.زهراء المعادي.المقطم.مدينه نصر.مصر الجديده. فنين علي اعلي مستوي من التقنيه و المهنيه مستعدين لكم في أي وقت وفي أي مكان بمجرد إتصال هاتفي يصلك الفني ومجهز باحدث التقنيات الحديثة للتركيب والصيانة والتشغيل لضمان سرعه الأداء والكفاءة في العمل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تركيب.صيانه.كاميرات المراقبه.المعادي.زهراء المعادي/01032624750
التليفون: 01032624750

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المعادي.زهراء المعادي- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111823
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نشترى ساعتك/ قلمك لو ماركة عالمية

نشترى ساعتك/ قلمك لو ماركة عالمية

(للشراء (مطلوب))

مطلوب ساعات أو أقلام ماركة Rolex / monat blanc / BREITLING/ Cartier / Mont Blanc / Ebel / Patek Phi.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب سبحة أو عقد كهرمان /فتران01226150453

مطلوب سبحة أو عقد كهرمان /فتران01226150453

(للشراء (مطلوب))

مطلوب سبحة أو عقد كهرمان فتران/ عاج/خرتيت/مستكة مصرى عربى أوروبى يفضل التواصل واتس اب 01226150453.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب قلم Parker 51/61/75

مطلوب قلم Parker 51/61/75

(للشراء (مطلوب))

مطلوب قلم باركر 51-61-75 طقم أو حبر أو جاف زيرو أو مستعمل أو قطع غيار يفضل التواصل واتس اب 0100447.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,400 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب ساعة رولكس Rolex

مطلوب ساعة رولكس Rolex

(للشراء (مطلوب))

مطلوب ساعة رولكس day-date/ daytona/ deepsea/ explorerand explorer2/GMT-master2/ milgauss/ submarine.
العنوان:

القاهرة - مصر

10,000 دولار

18/11/2021
صورة الاعلان: نشترى غرف النوم وموبيليا البيت والاجهزة الكهربائية

نشترى غرف النوم وموبيليا البيت والاجهزة الكهربائية

(للشراء (مطلوب))

نشترى غرف النوم وموبيليا البيت ومحتوياته والاجهزة الكهربائية والالكترونية رجاء ارسال الصور واتس اب .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: سجاد مطبخ

سجاد مطبخ

(للبيع)

سجاد مطبخ02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: كورسات الروبوت ,,, والذكاء الاصطناعى من اهم الكورسات الموجودة الان داخل اكا

كورسات الروبوت ,,, والذكاء الاصطناعى من اهم الكورسات الموجودة الان داخل اكا

(فرص)

- [ ] 💡لو ابنك فااضى وموهوب او عنده نشااط ومحتاج كلنا نوظف نشاطه دى فى حااجة مفيدة من سن 6 ا.
العنوان:

دمياط - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: شركات الفحم فى مصر / المشد لانتاج و تصدير الفحم النباتى

شركات الفحم فى مصر / المشد لانتاج و تصدير الفحم النباتى

(للبيع)

شركة مصرية تقع فى محافظة دمياط تعمل فى مجال الفحم النباتى منذ نشأتها ولدينا خبرة سابقة فى تصدير الفح.
العنوان:

دمياط - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: تجهيز مناطق كيدز اريا

تجهيز مناطق كيدز اريا

(للبيع)

الكيدز إيريا بمفهوم جديد مع يوينتد تويز هتعمل مشروعك بأجمل تصميم مشروعك مع يونيتد تويز .هيفرق كتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

11,211 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: الوطنية لتوفيرالمربي ات والشغالات و جليسات المسنين

الوطنية لتوفيرالمربي ات والشغالات و جليسات المسنين

(للبيع)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

4,000 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: أخصائيين تمريض

أخصائيين تمريض

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر على الفور 📢📢📢🛫🛫🛫 عاجل مطلوب لكبرى المجمو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/11/2021
صورة الاعلان: مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TORNADO الأسكندرية

صيانة TORNADO الأسكندرية

(للبيع)

مركز صيانة معتمد صيانة TORNADO الأسكندرية لأصلاح جميع أعطال ( أجهزة مطبخ * شاشات * مبرد * ميكرويف .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
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