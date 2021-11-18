تركيب.صيانه.كام

(للبيع)
|تركيب.صيانه.كاميرات مراقبه.المعادي.المقطم.زهراء المعادي.مدينه نصر.مصر الجديده/01032624750 صيانه.تركيب.الدش المركزي.في المعادي.زهراء المعادي.المقطم.مدينه نصر.مصر الجديده. فنين علي اعلي مستوي من التقنيه و المهنيه مستعدين لكم في أي وقت وفي أي مكان بمجرد إتصال هاتفي يصلك الفني ومجهز باحدث التقنيات الحديثة للتركيب والصيانة والتشغيل لضمان سرعه الأداء والكفاءة في العمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تركيب.صيانه.كاميرات المراقبه.المعادي.زهراء المعادي/01032624750
|التليفون:
|01032624750
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|العنوان:
|المعادي.زهراء المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111823
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