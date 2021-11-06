تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

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صورة الاعلان: تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 % - في الرياض السعودية

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نلتزم في مؤسستنا بتقديم خدمات استثنائية وذلك من خلال التركيز على فهم احتياجات عملائنا وتلبيتها عبر توفير أجود الخدمات. الثقة الاهتمام بالجودة الدقة فى العمل الضمان على كافة الاعمال مظلات وسواتر ابتكار التظليل الرياض افضل اسعار تركيب اعمال المظلات والسواتر و برجولات خشبية و حديد دللاسطح والحدائق واحواش الفلل. أفضل عروض أسعار توريد وتصنيع وتركيب مظلات وسواتر وبيوت الشعر والشبوك والسقائف في الرياض تركيب سواتر، تركيب مظلات، تصنيع هناجر ومستودعات، تركيب شبوك.| بيوت شعر | خيام |تركيب خيام وبيوت شعر |
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة الخيام للمظلات والخيام
التليفون: 0555724894

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2112995
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صورة الاعلان: الشاشات الإعلانية الدعائية التفاعلية - في الرياض السعودية

الشاشات الإعلانية الدعائية التفاعلية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك أن شاشات العروض الإعلانية الدعائية هي أداة فاعلة جدا فى العروض الدعائية وكذلك فى الأنشطة التعل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/11/2021
صورة الاعلان: تصميم جرافيك - تصميم جميع انواع المطبوعات - في الرياض السعودية

تصميم جرافيك - تصميم جميع انواع المطبوعات

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم الجرافيكي للمطبوعات نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق نقديم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

20 دولار

21/9/2021
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