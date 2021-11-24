تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

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تفاصيل الإعلان
نلتزم في مؤسستنا بتقديم خدمات استثنائية وذلك من خلال التركيز على فهم احتياجات عملائنا وتلبيتها عبر توفير أجود الخدمات. الثقة الاهتمام بالجودة الدقة فى العمل الضمان على كافة الاعمال مظلات وسواتر ابتكار التظليل الرياض افضل اسعار تركيب اعمال المظلات والسواتر و برجولات خشبية و حديد دللاسطح والحدائق واحواش الفلل. أفضل عروض أسعار توريد وتصنيع وتركيب مظلات وسواتر وبيوت الشعر والشبوك والسقائف في الرياض تركيب سواتر، تركيب مظلات، تصنيع هناجر ومستودعات، تركيب شبوك.| بيوت شعر | خيام |تركيب خيام وبيوت شعر |
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة الخيام للمظلات والخيام
التليفون: 0555724894

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115086
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مؤسسة منيرة القحطاني للديكور للديكورات ورق جدران جبس بورد باركية دهانات 0506315431 - 0540614414 .
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