ترجمة لغة تركية

(طلب عمل)
|ترجمة المستندات والوثاىق والكتب العلمية والأدبية والهندسية والطبية من التركية الى العربية والعكس بالاضافة الى امكانية تعليم اللغة التركية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أسامه محمد علي
|التليفون:
|00966502504954
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|العنوان:
|حي العريض - شارع خالد بن معبد- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096663
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