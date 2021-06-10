ترجمة لغة تركية

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تفاصيل الإعلان
ترجمة المستندات والوثاىق والكتب العلمية والأدبية والهندسية والطبية من التركية الى العربية والعكس بالاضافة الى امكانية تعليم اللغة التركية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أسامه محمد علي
التليفون: 00966502504954

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حي العريض - شارع خالد بن معبد- المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 80 ريال
تاريخ الإعلان: 12/6/2021
رقم الإعلان: 2096663
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عمالة منزلية من كينيا والفلبين بأقل الاسعار

عمالة منزلية من كينيا والفلبين بأقل الاسعار

(للبيع)

نستقدم العمالة المنزلية من كينيا والفلبين بأسعار تناسب الجميع ، حيث أنهم مدربات ويهتمون بالاطفال وكب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: ماكينة طباعة الكروت البلاستيكية

ماكينة طباعة الكروت البلاستيكية

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/6/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجلا.

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: كاميرات المراقبة المتطورة متعددة الانواع

كاميرات المراقبة المتطورة متعددة الانواع

(للبيع)

كاميرا المراقبه راقب عملك ومنزلك من اى مكان _ مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين لمشغل شركه اتصالات

مطلوب مسوقين لمشغل شركه اتصالات

(فرصة عمل)

مطلوب شركه في مصر توفر مسوقين لمشغل شبكه اتصالات فايبر مؤهلات عليا الراتب 2000 ريال + عموله علي الب.
العنوان:

عسير - السعودية
القسم: 

2,000 ريال

9/6/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2021
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صورة الاعلان: Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة

Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة

(للبيع)

تتعدد انطمة التحكم في فتح وغلق الابواب Access Control فمنها من يعمل بالبصمة أو الرقم السري أو الكارا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة

شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة

(للبيع)

شاشات عرض تفاعلية باللمس للإستخدامات المتعددة شاشات العرض التفاعلية هي شاشات تستخدم في عرض الفيديوها.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)

طابعات الفواتير و الباركود الفورية طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات الت

نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات الت

(للبيع)

نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات 01017902000 01223333060 نوفر العمالة الم.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: *مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية

*مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#وظائف السعودية *مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية بالمسمى ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

*مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *شي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

*سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات بالمسميات الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة

جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة

(للبيع)

جهاز المناداة أو البيجر هو جهاز إلكتروني صغير متكون من شاشة وأزرار، يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسا.

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

(للبيع)

جهاز الكشف عن المعادن اليدوية وسيلة غير مكلفة لمسح الأشخاص بحثًا عن السكاكين المخبأة وغيرها من الأس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/6/2021
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