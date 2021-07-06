ترجمة الابحاث العلمية والطبية من عربى الى انجليزى وبالعكس بكفاءة

(طلب عمل)
|طبيية حرة تقوم بترجمة كافة الابحاث والتقارير الطبية والعلميم من انجليزى الى عربى وبالعكس نظير 140 جنيه للصفحة اونلاين او حسب الاتفاق بمنطقة الجيزة -التواصل من 5-9 مساء فقط وعبر البريد الالكترونى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامية
|التليفون:
|01063664346
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099048
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