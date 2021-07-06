ترجمة الابحاث العلمية والطبية من عربى الى انجليزى وبالعكس بكفاءة

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تفاصيل الإعلان
طبيية حرة تقوم بترجمة كافة الابحاث والتقارير الطبية والعلميم من انجليزى الى عربى وبالعكس نظير 140 جنيه للصفحة اونلاين او حسب الاتفاق بمنطقة الجيزة -التواصل من 5-9 مساء فقط وعبر البريد الالكترونى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سامية
التليفون: 01063664346

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 140 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2099048
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن

مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد السن .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: مهندس معمارى تصميم وإنشاءات

مهندس معمارى تصميم وإنشاءات

(فرصة عمل)

مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس معمارى تصميم وإنشاءات خبرة م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس جودة خرسانة

مطلوب مهندس جودة خرسانة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة فى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: اعطاء كورسات مكثفة للانجليزى للمبتدئين بالمنزل بحى فيصل والهرم

اعطاء كورسات مكثفة للانجليزى للمبتدئين بالمنزل بحى فيصل والهرم

(طلب عمل)

مدرسة لغة انجليزية تقوم باعطاء كورس مكثف للمبتدئين بالمنزل نظير 400 جنيه=5 حصص - بفيصل والهرم فقط وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

400 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)

لو عندك فكرة موبايل ابلاكيشن و عايز تنفذها وبتدور على شركة محترفة يبقى خليك مع تك سوفت ، عشان احنا ف.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: شقة بمطروح بقرية الاعلاميين للايجار مصيف

شقة بمطروح بقرية الاعلاميين للايجار مصيف

(للإيجار)

شقة للإيجار غرفتين كل غرفة بها 2سرير وصالة كبيرة وتراس كبير وبلكونة ومطبخ وحمام مجهزة ت / 01222914.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

360 جنيه

6/7/2021
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صورة الاعلان: نوفر لكم الشغالات افريقيات من نيجيريا _ اثوبيه _ السودان

نوفر لكم الشغالات افريقيات من نيجيريا _ اثوبيه _ السودان

(فرص)

مكتب خدم ( نور الاسلام للخدم الاجانب ) توفير العمالة المنزلية الاجنبية مكتب شغالات فى مصر للجميع محا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

5,000 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)

عامل مغسلة - مكوجي بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية+ تامين صحي و اجتماعي + زيادة سنوي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع 195م بالشماليات ثالث نمره من بورتو أكت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,200 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر

(للإيجار)

بأرقي منطقه بمدينه نصر بحي السفارات شقه مفروشه للايجار مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف وريسبشن 3 قطع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: شقة بمطروح بقرية الاعلاميين

شقة بمطروح بقرية الاعلاميين

(للإيجار)

شقة بمطروح بقرية الاعلاميين شاطئ خاص شماسى وكراسى مجانى شقة للإيجار غرفتين كل غرفة بها 2سرير وصالة .
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

350 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي

للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي

(للإيجار)

للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي سنتر مكون من (غرفه نوم ور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)

مطلوب لايف جارد شباب السن 20 : 35 سنة – حاصل علي مؤهل متوسط علي الاقل وموقف نهائي من الجيش - سكن –.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخلين بيانات

مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية يتم قبول ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

5/7/2021
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