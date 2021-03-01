(طلب عمل)
|ترجمة ألمانية معتمدة لدى سفارة المانيا بالقاهرة من #كانون بالمنصورة مؤسسة #كانون بالمنصورة هى مؤسسة رائدة في تقديم خدمات الترجمة المحلفة المعتمدة لدى السفارة الألمانية بالقاهرة وسفارة النمسا بالقاهرة، بالتعاون مع نخبة من المترجمين المحلفين والمعتمدين رسميا من قبل محاكم وزارة العدل الألمانية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Canoun Languages & Translation
|التليفون:
|01066090556
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|العنوان:
|كانون للغات والترجمة المنصورة، شارع الجلاء الرئيسي، ناصية شارع منتصر، أعلى ماء الذهب للعطور الدور الثالث علوي- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085587
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