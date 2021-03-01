ترجمة ألمانية معتمدة لدى سفارة المانيا بالقاهرة من #كانون بالمنصورة مؤسسة #كانون بالمنصورة هى مؤسسة رائدة في تقديم خدمات الترجمة المحلفة المعتمدة لدى السفارة الألمانية بالقاهرة وسفارة النمسا بالقاهرة، بالتعاون مع نخبة من المترجمين المحلفين والمعتمدين رسميا من قبل محاكم وزارة العدل الألمانية