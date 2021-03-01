ترجمة ألمانية معتمدة لدى سفارة المانيا بالقاهرة

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الدقهلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ترجمة ألمانية معتمدة لدى سفارة المانيا بالقاهرة - في الدقهلية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

ترجمة ألمانية معتمدة لدى سفارة المانيا بالقاهرة من #كانون بالمنصورة مؤسسة #كانون بالمنصورة هى مؤسسة رائدة في تقديم خدمات الترجمة المحلفة المعتمدة لدى السفارة الألمانية بالقاهرة وسفارة النمسا بالقاهرة، بالتعاون مع نخبة من المترجمين المحلفين والمعتمدين رسميا من قبل محاكم وزارة العدل الألمانية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Canoun Languages & Translation
التليفون: 01066090556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كانون للغات والترجمة المنصورة، شارع الجلاء الرئيسي، ناصية شارع منتصر، أعلى ماء الذهب للعطور الدور الثالث علوي- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085587
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: متاح الأن عرض شقه مفروشه دور ارضي للايجار اليومي والشهري بموقع مميز

متاح الأن عرض شقه مفروشه دور ارضي للايجار اليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

متاح الأن عرض شقه مفروشه دور ارضي للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مديرانتاج مصنع بلاستيك للعمل فى مصنع بلاستيك فى الرياض

مطلوب للسفر فورا مديرانتاج مصنع بلاستيك للعمل فى مصنع بلاستيك فى الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مديرانتاج مصنع بلاستيك للعمل فى مصنع بلاستيك فى الرياض شرط الخبرة فى هذا المجال فقط.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

11 ريال

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين مراقبة جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 ريال

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين مراقبة جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 ريال

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات مواد غذائيه خ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/3/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب سيارات للتعاقد السنوي بعقد شامل الصيانه بالتوكيلات المختصه

مطلوب سيارات للتعاقد السنوي بعقد شامل الصيانه بالتوكيلات المختصه

(مطلوب للإيجار)

يتوفر تعاقدات سنويه بااسعار مجزيه جدا للعمل بشركات كبري شروط التعاقد 1-موديلات 2020-2021 2- ان تكو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: Canoun Languages & Translation

Canoun Languages & Translation

(للبيع)

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " بكانون فى المنصورة * العناية بالعمل.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills "

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills "

(للبيع)

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " بكانون فى المنصورة * العناية بالعمل.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: مراكز تعليم اللغات بالمنصورة

مراكز تعليم اللغات بالمنصورة

(للبيع)

مراكز التدريب فى المنصورة، مراكز تعليم اللغات بالمنصورة، دورات المانية في المنصورة، كورسات المانى ال.
العنوان:

الدقهلية - مصر

1 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: ماكينات الومنيوم الفويل والاسترتش الاتومتكيا والنصف اتوماتيك

ماكينات الومنيوم الفويل والاسترتش الاتومتكيا والنصف اتوماتيك

(للبيع)

حدث آلات وماكينات لف الومنيوم الفويل القصدير والاسترتش فيلم واراص ورولات الومنيوم الاركيله الجينرال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

(للبيع)

شركة تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه صمم وانشا تطبيق الموبايل الخاص بك ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: 010000000 للبيع رقم (عشرة مليون) مصرى فودافون

010000000 للبيع رقم (عشرة مليون) مصرى فودافون

(للبيع)

رقم صعب تشوفه مرتين فى حياتك مصرى للبيع (ثمانية اصفار) 01000000099 التواصل من خلال الاتصال او Whats-.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: 0102222222 للبيع رقم مصرى فودافون (سباعى)

0102222222 للبيع رقم مصرى فودافون (سباعى)

(للبيع)

رقم شيك جدا ويرستيج سباعى مصرى للبيع 01092222222 التواصل من خلال الاتصال او Whats-app 00201111000245.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: 01000000 للبيع رقم (زيرو مليون) فودافون مصرى

01000000 للبيع رقم (زيرو مليون) فودافون مصرى

(للبيع)

اجمل رقم زيرو مليون فى مصر للبيع 01000000222 التواصل من خلال الاتصال او Whats-app 00201111000245 هيث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4 جنيه

1/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager