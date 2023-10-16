(For Sale)
|ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل مدبرات منازل، عاملات ترتيب ، عاملات ضيافة جميع العاملات بخبرة و اتقان تام لكافة الاعمال المنزلية وبعمل يومي 6 ساعات وبكلفة 25 شامل التوصيل وايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت طوال ايام الاسبوع سارعوا بالتواصل معنا على الارقام 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246302
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar