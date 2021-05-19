(للبيع)
|مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك حنفذلك أجمل كيدز ايريا حلول ذكيه لمناطق ألعاب الأطفال مشروعك مع يونيتد تويز حيفرق كتير متخصصون فى تصميم وتنغيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب_ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094634
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