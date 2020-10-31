ترابيزات حضانات وكراسي حضانات والعاب حضانه من شركة سوفت تايلز

(للبيع)
|ترابيزات حضانات وكراسي حضانات والعاب حضانه شركة سوفت تايلز متخصصون في تأسيس وتجهيز المدارس والحضانات والملاعب ومناطق العاب الأطفال والحدائق نقوم بتجهيز الحضانات والمدارس بأفضل الخامات واحدث المنتجات لدينا جميع اشكال ترابيزات الحضانات والمدارس والمكتبات بمقاسات واشكال مختلفة خشب ايطالي واسباني بمواصفات عاليه الجودة - اسعار منافسة جدا جدا جدا- التوصيل لأي مكان للإستفسارات: 01033771226 طاولات, حضانات, العاب, وحدات مكتبية, تجهيز, تجهيزات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|soft tiles
|التليفون:
|01033771226
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|العنوان:
|الحي الثالث 6 اكتوبر- الثالث
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070923
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