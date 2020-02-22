ترابيزات تلفزيون مودرن باسعار تجارية

(للبيع)
|مصنع دار الانتيكات لصناعة تربيزات التلفزيون المودرن . وترابيزات الانتريه المودرن . والجزامات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|MAHMOUD OSMAN
|التليفون:
|01060506370
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|العنوان:
|طريق بورسعيد - دمياط- دمياط
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053811
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