ترابيزات تلفزيون مودرن باسعار تجارية

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تفاصيل الإعلان
مصنع دار الانتيكات لصناعة تربيزات التلفزيون المودرن . وترابيزات الانتريه المودرن . والجزامات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: MAHMOUD OSMAN
التليفون: 01060506370

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العنوان: طريق بورسعيد - دمياط- دمياط
دمياط -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053811
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لحياة صحية وسط خدماتك امتلك شقتك فى Sun Capital

لحياة صحية وسط خدماتك امتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)

عيش حياتك وسط خدماتك فى Sun Capital وامتلك شقتك بجاردن خاص 198م (ريسبشن +مطبخ +4 غرف نوم +تراس +2 حم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

239,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: عيش مع عيلتك قريب من مدينة الانتاج الاعلامى فى Sun Capital

عيش مع عيلتك قريب من مدينة الانتاج الاعلامى فى Sun Capital

(للبيع)

قريب من مدينة الانتاج الاعلامى امتلك شقتك فى Sun Capital برؤية مباشرة ع الاهرامات وابو الهول وع بعد .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: شقة هاى سوبر لوكس يعنى على المفتاح البوابة التالتة حدائق الاهرام

شقة هاى سوبر لوكس يعنى على المفتاح البوابة التالتة حدائق الاهرام

(للبيع)

شقة 150 م خلفى منطقة م 2 غرفة (غرفة منهم ماستر بحمام ) 1 حمام منفصل مطبخ رسيبشن 3 قطعة - قريبة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

580,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع راحة عيلتك تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

بتدور ع راحة عيلتك تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

لراحتك وراحة عيلتك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: لاستثمار ناجح امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

لاستثمار ناجح امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استثمارك هيكون ناجح بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية 187م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: شقتك تشطيب اكسترا لوكس فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

شقتك تشطيب اكسترا لوكس فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 190م (ريسبشن +3 غرف نوم +مطبخ +3 حمام +مطبخ +dressing.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

227,000 جنيه

22/2/2020
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صورة الاعلان: احجز شقتك في اميز موقع في التجمع الخامس اخر التسعين

احجز شقتك في اميز موقع في التجمع الخامس اخر التسعين

(للبيع)

هتمتلك شقتك في علي الدائري الاوسطي ودقايق من شارع التسعين امام هايد بارك ودقايق من الجامعة الامريكي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: شقتك كاملة التشطيب في التجمع الخامس 23000 الف فقط للمتر

شقتك كاملة التشطيب في التجمع الخامس 23000 الف فقط للمتر

(للبيع)

امتلك شقتك كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات مع شركة ora في اول مشارعها في التجمع الخامس ودا شعر ممي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: دلوقتي ادفع مقدم 100 الف وقسط علي 9سنين وامتلك شاليهك في السخنة

دلوقتي ادفع مقدم 100 الف وقسط علي 9سنين وامتلك شاليهك في السخنة

(للبيع)

دلوقتي ادفع مقدم 100 الف وقسط علي 9سنين وامتلك شاليهك في السخنة ادفع مقدم 100 الف جنية وامتلك شاليه.
القسم: 

100,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: فرصتك للاستثمار الحقيقى فى باريس مول

فرصتك للاستثمار الحقيقى فى باريس مول

(للبيع)

خلى استثمارك حقيقى وامتلك وحدتك الادارية فى باريس مول 27 م تشطيب كامل وبالتكيفيات علي محور الامل الر.
العنوان:

القاهرة - مصر

324,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: ميزان التعبئة Packing Scale

ميزان التعبئة Packing Scale

(للبيع)

ميزان التعبئة Packing Scale تعمل على تعبئة المنتج في أجوله بأوزان دقيقة مزودة بسير يعمل على نقل الم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

982 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية

(للبيع)

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - حل الغبار وبصمات الأصابع. - خطر التلوث الثانوي للشعر. -.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: فرن كهرباء الماني - شفاط مطبخ كلوجمان الماني

فرن كهرباء الماني - شفاط مطبخ كلوجمان الماني

(للبيع)

فرن كهرباء الماني - شفاط مطبخ كلوجمان الماني ضمان 5 سنين خدمة مابعد البيع (توصيل – تركيب – صيانة – ق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شو

قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شو

(للبيع)

قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شوارع 10م/7م بتسهيلات في ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: قطعه أرض مسجلة تبعد امتار من الطريق الدائري بالجانب من كارفور والداون تاون

قطعه أرض مسجلة تبعد امتار من الطريق الدائري بالجانب من كارفور والداون تاون

(للبيع)

قطعه أرض مسجلة تبعد امتار من الطريق الدائري بالجانب من كارفور والداون تاون بمساحة 600م علي شوارع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/2/2020
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