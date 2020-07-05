تدريب مساحة عملي معتمد

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تفاصيل الإعلان
تدريب مساحة للتاهيل للعمل في مجال المساحة الحق سجل بياناتك في استمارة التسجيل وهانتصل بيك لاستكمال البيانات والرد علي استفساراتك او اتصل بينا علي الرقم دا 01098406200 رابط التسجيل : ويمكنك متابعتنا علي صفحتنا علي الفيسبوك علي الرابط التالي : /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amal
التليفون: 01098406200

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - وسط القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062291
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرصة عمل)

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند تاج سيتي التجمع الاول taj city cairo

كمبوند تاج سيتي التجمع الاول taj city cairo

(للبيع)

كمبوند تاج سيتي التجمع الاول taj city cairo نبذة عن المشروع تاج سيتي Taj City ، هو أحد أهم المشاري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/7/2020
صورة الاعلان: اشتري رفاهيتك واسكن في العاصمة الادارية

اشتري رفاهيتك واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)

اشتري رفاهيتك واسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات الترفيهية ملاعب رياضية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

178,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

شقتك في العاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للبيع)

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani في ارقي مكان في منطقة ال R7 وسط كل الخدمات حمامات سب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك

امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت بالقرب من النهر الاخضر وكل الخدمات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: عيش رفاهيتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

عيش رفاهيتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

عيش رفاهيتك وامتلك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك او اصحابك في خصوصية كاملة وشاليهك 115م (3.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

5/7/2020
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صورة الاعلان: خلي دماغك في حتة تانية وتعالي صيف في راس سدر

خلي دماغك في حتة تانية وتعالي صيف في راس سدر

(للبيع)

تعالي صيف في لاسيرينا باي وخلي دماغك في حتة تانية وامتلك شاليه في راس سدر 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر في العاصمة الادارية تعالي امتلك في مول sixty

عايز تستثمر في العاصمة الادارية تعالي امتلك في مول sixty

(للتقسيط)

عايز تمتلك محل وتستثمر في العاصمة الادارية الجديدة تعالي امتلك في مول sixty في الحي المالي والحكومي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

609,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة الادارية

استمتع بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

دلوقتي احجز محلك في smart mall واستمتع بخصم 25% وادفع اول قسط بعد الاستلام واستمتع بأحلي استثمار في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: خدلك محل بالعاصمة الادارية واستفيد بالخصم لفترة محدودة جدا

خدلك محل بالعاصمة الادارية واستفيد بالخصم لفترة محدودة جدا

(للبيع)

خدلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في اميز مول بمنطقة ال down town علي بعد دقائق من النهر الاخضر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: عايز تكبر استثمارك وتستثمر في مكان جديد تعالي امتلك محل بالعاصمة

عايز تكبر استثمارك وتستثمر في مكان جديد تعالي امتلك محل بالعاصمة

(للتقسيط)

تعالي احجز محلك بالعاصمة الادارية الجديدة واحصل علي خصم 15% لفترة محدودة جدا في smart mall وسط اكبر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

85,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: عيادتك في العاصمة بدون فوائد وبخصم 10% للجيش الابيض

عيادتك في العاصمة بدون فوائد وبخصم 10% للجيش الابيض

(للتقسيط)

دلوقتي احجز عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty واحصل علي خصم 10% للجيش الابيض والعيادة .
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

تواصل مع مستشارك القانوني بضغطه زر واحدة مؤسسة تاج الدين يوفر استشارات في مجالات عديدة مقدمة من كبا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/7/2020
صورة الاعلان: 📍با رقي المناطق بمدينة الشروق

📍با رقي المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

دوبلكس275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

888,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

At mas Egypt Designs, we deliver elegantly designed and original spaces, through our creative inter.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/7/2020
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