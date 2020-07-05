تدريب مساحة عملي معتمد

(فرص)
|تدريب مساحة للتاهيل للعمل في مجال المساحة الحق سجل بياناتك في استمارة التسجيل وهانتصل بيك لاستكمال البيانات والرد علي استفساراتك او اتصل بينا علي الرقم دا 01098406200 رابط التسجيل : ويمكنك متابعتنا علي صفحتنا علي الفيسبوك علي الرابط التالي : /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amal
|التليفون:
|01098406200
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|العنوان:
|- وسط القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062291
3,000 جنيه
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