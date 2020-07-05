تدريب مساحة عملي معتمد

تدريب مساحة للتاهيل للعمل في مجال المساحة الحق سجل بياناتك في استمارة التسجيل وهانتصل بيك لاستكمال البيانات والرد علي استفساراتك او اتصل بينا علي الرقم دا 01098406200 رابط التسجيل : ويمكنك متابعتنا علي صفحتنا علي الفيسبوك علي الرابط التالي : /