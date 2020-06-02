تخليص جمركى وشحن بحرى وبرى وجوى

(فرص)
|تقدم شركة البارى الخدمات المحلية والدولية في مجال الشحن الدولي والملاحة والتخليص الجمركي ويمكنك اعتبارنا مستشارك لتقديم الخدمات بشكل اقتصادي للحفاظ على الوقت والمال ،، شحن دولي (بحري / برى / جوى) / نقل داخلي / تخليص جمركي / تأجير بواخر / خدمات المستوردين والمصدرين / تأمين البضائع / استشارات جمركية / دراسات تكليفية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ناديه عبد الرحمن
|التليفون:
|01225856591
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|العنوان:
|14 شارع النصر - المنشيه- المنشيه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060092
500 جنيه
183,000 جنيه
208,000 جنيه
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100,000 جنيه
326,000 جنيه
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