تخليص جمركى وشحن بحرى وبرى وجوى

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صورة الاعلان: تخليص جمركى وشحن بحرى وبرى وجوى - في الإسكندرية مصر

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تقدم شركة البارى الخدمات المحلية والدولية في مجال الشحن الدولي والملاحة والتخليص الجمركي ويمكنك اعتبارنا مستشارك لتقديم الخدمات بشكل اقتصادي للحفاظ على الوقت والمال ،، شحن دولي (بحري / برى / جوى) / نقل داخلي / تخليص جمركي / تأجير بواخر / خدمات المستوردين والمصدرين / تأمين البضائع / استشارات جمركية / دراسات تكليفية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ناديه عبد الرحمن
التليفون: 01225856591

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العنوان: 14 شارع النصر - المنشيه- المنشيه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2020
رقم الإعلان: 2060092
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات

الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات

(للبيع)

ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض نحن خبراء في الإبادة الفورية لجميع أنواع الحشرات الز.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

2/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك جاهز عشان تصيف فيه فى راس سدر

شاليهك جاهز عشان تصيف فيه فى راس سدر

(للتقسيط)

تعالى صيف عندنا فى راس سدر واستلم شاليهك تشطيب سوبر لوكس قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة 130 م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك ع المفتاح فى راس سدر

شاليهك ع المفتاح فى راس سدر

(للبيع)

استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بروف ق.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: مخزن ادويه الف متر للايجار

مخزن ادويه الف متر للايجار

(للإيجار)

مخزن ادويه الف متر للايجار رخصه ادويه في منطقه مرغم الصناعيه في العامريه مطلوب 30000 01001910248 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع امام فندق الماسة فى العاصمة الادارية

محل للبيع امام فندق الماسة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

تعالى وافتح محلك فى Masa Mall واستفاد بعائد 12 % سنويا لحد الاستلام وكمان اختار الديكور اللى يعجبك ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة 170 م قريب من الكتدرائية فى Town Gate

امتلك شقة 170 م قريب من الكتدرائية فى Town Gate

(للبيع)

شقتك فى Town Gate قريب من الكتدرائية و فندق الماسة 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

326,000 جنيه

1/6/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع بسعر لقطة لسكن افضل فى العاصمة الادارية

شقة للبيع بسعر لقطة لسكن افضل فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

عايز تسكن فى مكان افضل تعالى العاصمة الادارية وسط افضل خدمات مطاعم وكافيهات ومستشفيات وعيادات طبية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

322,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: بتدور ع افضل تصميم لشقتك تعالى تاون جيت

بتدور ع افضل تصميم لشقتك تعالى تاون جيت

(للتقسيط)

بتدور ع افضل تصميم لشقتك تعالى تاون جيت بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية بين شارعين رئيسين وقريب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

416,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: باسهل طريقة سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

باسهل طريقة سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

باسهل طريقة سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وارض المعارض وجامعة روسية شقتك 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

410,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: بخصم كبير ع سعر المتر امتلك شقتك فى Town Gate

بخصم كبير ع سعر المتر امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

امتلك شقة فى Town Gate بخصم كبير ع سعر المتر وتقسيط ع 36 شهر بدون فوائد وخليك قريب من الكتدرائية ومس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

364,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية و

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية و

(فرصة عمل)

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية وصورة ترخيص الهيئة السعودية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم )

يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم للخدم

ملابس يونيفورم للخدم

(للبيع)

ملابس يونيفورم للخدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت ق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: اوشحة تخرج - عبايات تخرج

اوشحة تخرج - عبايات تخرج

(للبيع)

اوشحة تخرج - عبايات تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
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