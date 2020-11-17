تخفيضات على كاشير السوبر ماركت

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تخفيضات على كاشير السوبر ماركت - في الرياض السعودية

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(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصناف عملاقة لاصناف البقالات والتموينات اكثر من 20 الف صنف وقابله لأضافة اصناف بعدد لا محدود *البرنامج سهل فى الادخال والاخراج ، وتستطيع بسهولة الوصول الى حساب مورد او تقارير المبيعات او تقرير القيمة المضافة *عرض نقطة البيع : 1_كمبيوتر لينوفو 2-برنامج المبيعات apex stores 3_درج كاشير 5خانات CASH DARWER 4_طابعة ايصالات USB TA-POS 5_قارىء الباركود اليدوى TAPOS للتواصل :0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تخفيضات على كاشير السوبر ماركت
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072851
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال - في الرياض السعودية

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظام وكفاءة العمل، والحد من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: » عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص - في الرياض السعودية

» عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات الاجهزة 1_جهاز كاشير.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف معادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف معادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: جهاز أستدعاء التمريض - في الرياض السعودية

جهاز أستدعاء التمريض

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا افضل منتج النداء الآلي هو نظام استدعاء الممرضات الذى يقوم .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمستشفيات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يستخدم في المستشفيات لتوفيراكبرقدر من الراحة وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: طابعة محمولة - في الرياض السعودية

طابعة محمولة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحتك عند الطباعة اثناء التجوال احصل على مستندات وايصالات من اى مكان باستخدام طابعاتنا المحمولة فر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/11/2020
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صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائباكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائباكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحط.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة - في الرياض السعودية

جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

- جهاز مراقبة وتتبع بعدستين - عدسة خارجية وعدسة داخلية تصور ليلي ونهاري ابيض واسود فقط - يدعم مدخل ذ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس - في الرياض السعودية

اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى - في الرياض السعودية

جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز اكسس كنترول اقفال ابواب الكترونية ZKteco القفل الالكترونى F18 لدى شركة Zkteco : جهاز التحكم بال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس - في الرياض السعودية

جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

العرض مقدم للمتاجر و التموينات و المحلات و البقالة وغيرها مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,200 ريال

20/10/2020
صورة الاعلان: بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه - في الرياض السعودية

بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات اشتراكات نوادى الجيم بوابات عد الافراد بوابات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة بوابات تحكم فى مر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: مكائن عد نقود - في الرياض السعودية

مكائن عد نقود

(للبيع)

- في الرياض السعودية

Fin-7000 TOTAL VALUE COUNTING عد جميع فئات الريال السعودي مع اعطاء المجموع وتفاصيل الفئات- عد فئة وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/10/2020
صورة الاعلان: جملة وقطاعى للموزعين و تجار الجملة ميزان باركود الكترونى من طيف الالماس - في الرياض السعودية

جملة وقطاعى للموزعين و تجار الجملة ميزان باركود الكترونى من طيف الالماس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني يزن حتى 30 كجم : قائمة ازرار في الواجهة الامامية للميزان تحتوي علي 63 صنف في ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/9/2020
صورة الاعلان: نقاط بيع كاشير للمحلات التجارية - سوبر ماركت - بقالة - تموينات - في الرياض السعودية

نقاط بيع كاشير للمحلات التجارية - سوبر ماركت - بقالة - تموينات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية تقدم كتالوج المنتجات عبر الواتساب عن طريق الضغط على الراب.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,050 ريال

17/9/2020
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