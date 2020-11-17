تخفيضات على كاشير السوبر ماركت

(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصناف عملاقة لاصناف البقالات والتموينات اكثر من 20 الف صنف وقابله لأضافة اصناف بعدد لا محدود *البرنامج سهل فى الادخال والاخراج ، وتستطيع بسهولة الوصول الى حساب مورد او تقارير المبيعات او تقرير القيمة المضافة *عرض نقطة البيع : 1_كمبيوتر لينوفو 2-برنامج المبيعات apex stores 3_درج كاشير 5خانات CASH DARWER 4_طابعة ايصالات USB TA-POS 5_قارىء الباركود اليدوى TAPOS للتواصل :0538881403