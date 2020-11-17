(للبيع)
|(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصناف عملاقة لاصناف البقالات والتموينات اكثر من 20 الف صنف وقابله لأضافة اصناف بعدد لا محدود *البرنامج سهل فى الادخال والاخراج ، وتستطيع بسهولة الوصول الى حساب مورد او تقارير المبيعات او تقرير القيمة المضافة *عرض نقطة البيع : 1_كمبيوتر لينوفو 2-برنامج المبيعات apex stores 3_درج كاشير 5خانات CASH DARWER 4_طابعة ايصالات USB TA-POS 5_قارىء الباركود اليدوى TAPOS للتواصل :0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تخفيضات على كاشير السوبر ماركت
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072851
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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3,200 ريال
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(للبيع)- في الرياض السعودية
1 ريال
3,050 ريال