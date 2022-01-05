تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)
|نقدم لكم افضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D و باسعار مميزة 500 ريال للطابق الواحد الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-مكاتب-محلات تجارية يشترط وجود مخطط معماري او رسم توضيحي لإنشاء التصميم الخدمة غير شاملة تصميم الاسقف و الجداريات يوجد دفع عربون لضمان الجدية للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم جوال/واتس اب : 00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abomar
|التليفون:
|00962786774697
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|العنوان:
|amman- a
الباحة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118037
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