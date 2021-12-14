تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-مكاتب-محلات تجارية يشترط وجود ملف أتوكاد مخطط معماري او رسم توضيحي لإنشاء التصميم إمكانية عمل المخطط 3D مع القياسات يتم عمل التصميم بواسطة برنامج 3D Max الخدمة غير شاملة تصميم الاسقف و الجداريات تكلفة الطابق الواحد 500 ريال يوجد دفع عربون لضمان الجدية للإستفسار يمكن التواصل جوال/واتس اب : 00962786774697