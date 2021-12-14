تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max - في القصيم السعودية

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نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-مكاتب-محلات تجارية يشترط وجود ملف أتوكاد مخطط معماري او رسم توضيحي لإنشاء التصميم إمكانية عمل المخطط 3D مع القياسات يتم عمل التصميم بواسطة برنامج 3D Max الخدمة غير شاملة تصميم الاسقف و الجداريات تكلفة الطابق الواحد 500 ريال يوجد دفع عربون لضمان الجدية للإستفسار يمكن التواصل جوال/واتس اب : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abomar
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: amman- amman
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115259
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة

ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة

(للإيجار)

ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة|01100092199 للايجارليموزين مطارالق.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل

ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل

(للإيجار)

ايجار سيارات للايجار الشهرى و الاسبوعى و السنوى|01100092199 كما نوفر ايجار سيارات لحفلات الزفاف باقل.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

(فرص)

نلتزم في مؤسستنا بتقديم خدمات استثنائية وذلك من خلال التركيز على فهم احتياجات عملائنا وتلبيتها عبر ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: كهربائي منازل بالمدينة المنورة بخصم 30%

كهربائي منازل بالمدينة المنورة بخصم 30%

(فرصة عمل)

خدمة كهربائي منازل بالمدينة المنورة متخصصة لصيانة وتركيب أو إصلاح شيء كهربائي افضل كهربائي في المدين.

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30%

شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30%

(فرص)

في شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة ، نحن خبراء في تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة . من الجراثيم وال.

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب عامل نظافة

مطلوب عامل نظافة

(فرصة عمل)

مطلوب عامل نظافة لشركة بجدة.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

500 ريال

13/12/2021
صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)

نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-م.
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

13/12/2021
صورة الاعلان: معلم تأسيس ومتابعة صعوبات التعلم شمال وشرق الرياض

معلم تأسيس ومتابعة صعوبات التعلم شمال وشرق الرياض

(فرص)

معلم تأسيس ومتابعة صعوبات التعلم (شمال وشرق الرياض) معلم تربوي متخصص + ماجستير صعوبات تعلم خبرة 10.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب فيلا بالحمدانية

مطلوب فيلا بالحمدانية

(للشراء (مطلوب))

السلام عليكم المطلوب بيت كامل جنب لولو ماركت لي بالحمدانية حتى لو عظم وشكرا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب وظيفة

مطلوب وظيفة

(فرصة عمل)

السلام عليكم المطلوب وظيفة دوام كامل او جزئي وشكرا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف سرقة الملابس

بوابات كشف سرقة الملابس

(للبيع)

لأصحاب محلات الملابس نقدم احدث بوابات انذار سرقة الملابس، قم بتأمين محلك ضد سرقة الملابس من خلال احد.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/12/2021
صورة الاعلان: لمحة عن شركة سيتيليكومز لتكنولوجيا المعلومات

لمحة عن شركة سيتيليكومز لتكنولوجيا المعلومات

(للبيع)

سيتيليكومز هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية تملك أكثر من عشرة س.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمدارس والجامعات للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات تكشف الأشخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

تصميم ديكور واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

12/12/2021
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