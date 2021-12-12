تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max - في الرياض السعودية

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نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-مكاتب-محلات تجارية يشترط وجود ملف أتوكاد مخطط معماري او رسم توضيحي لإنشاء التصميم إمكانية عمل المخطط 3D مع القياسات يتم عمل التصميم بواسطة برنامج 3D Max الخدمة غير شاملة تصميم الاسقف و الجداريات تكلفة الطابق الواحد 500 ريال يوجد دفع عربون لضمان الجدية للإستفسار يمكن التواصل جوال/واتس اب : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abomar
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: amman- amman
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2114930
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صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل - في الرياض السعودية

تصميم ديكور واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

12/12/2021
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