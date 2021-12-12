تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)
|نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-مكاتب-محلات تجارية يشترط وجود ملف أتوكاد مخطط معماري او رسم توضيحي لإنشاء التصميم إمكانية عمل المخطط 3D مع القياسات يتم عمل التصميم بواسطة برنامج 3D Max الخدمة غير شاملة تصميم الاسقف و الجداريات تكلفة الطابق الواحد 500 ريال يوجد دفع عربون لضمان الجدية للإستفسار يمكن التواصل جوال/واتس اب : 00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abomar
|التليفون:
|00962786774697
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|العنوان:
|amman- amman
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114930
500 ريال