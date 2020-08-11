يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشرية الاهداف العامة : • تحليل القوى العاملة. • وضع خطط المسارات الوظيفية. • إعداد خطط التنمية الوظيفية. • تحليل وتقييم وتصنيف الوظائف. • دراسة وتحليل وتطوير نظم وأساليب تقييم الأداء الوظيفي. • تنظيم لوائح وسياسات وإجراءات التدريب. للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com