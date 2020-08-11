(للإيجار)
|تحفه 200م/2019 للايجارفيو حديقه الطفل مباشره فرصة ممتازة للسكن للايجار شقة اول استخدام بمكرم عبيد الرئيسى خطوات لسيتى سنتر وحديقه الطفل 200متر الطابق الثامن ببرج 11 دور ويوجد بها 2 اسانسير عمارة مبانى 2019 ومقسمة الى 3 غرف ،3 ريسبشن ،2 حمام ،مطبخ تشطيب الترا سوبر لوكس فيو مباشره عالحديقه لمدة طويلة والاستلام فورى ولا للوسطاء والغير الجادين . للاستفسار برجاء الاتصال على الارقام الاتية :01151555243 واتساب :01006999133
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064695
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