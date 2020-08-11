تحفه 120م بكمباوند المقاولون العرب بطريق النصر شقه للبيع في مدينه نصر طريق النصر عند سمير ريان و نادي المقاولون العرب و مستشفى المقاولون(كمبوند داخل مدينه نصر تابع للمقاولون العرب) بانوراما الجبل الأخضر الشقه ١٢٠ متر بدون هدر غرفتين نوم hdf بحري - ٢ حمام - مطبخ كبير - ٢ بلكونه واحده على إستاد المقاولون و واحده عالشارع - الشقه بالكامل رخام - بها غاز طبيعي - عداد كهربا جديد -طابق9ببرج ٢ أسانسير - امن و كاميرات في العمارة - باركينج مغطى و مكان للشقه -مداخل و العمارة رخام بالكامل - مدفوع وديعه كا