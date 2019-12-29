تحب تسكن قريب من العيادات الطبية تعالى العاصمة الادارية

اسكن قريب من العيادات الطبية فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك 150 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من مطاعم وكافيهات وفندق الماسة وحى السفارات والحى الدبلوماسى باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قريب من العيادات الطبية