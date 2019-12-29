تحب تسكن قريب من العيادات الطبية تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اسكن قريب من العيادات الطبية فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك 150 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من مطاعم وكافيهات وفندق الماسة وحى السفارات والحى الدبلوماسى باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قريب من العيادات الطبية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046929
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