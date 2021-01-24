تحب تسكن فى كمبوند راقى تعالى امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

بتدور ع مستوى راقى و رفاهية من غير حدود تعالى العاصمة الادارية وامتلك شقتك كاملة التشطيب و خد اشتراك النادى و الجراج مجانا شقتك 127 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2حمام ) بجانب الكتدرائية مباشرة و قريبة لكل احتياجاتك ادفع 174 الف مقدم وقسط الباقى ع 7 سنين ونص يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط الرقى بالعاصمة الادارية الجديدة