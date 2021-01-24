تحب تسكن فى كمبوند راقى تعالى امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)
|بتدور ع مستوى راقى و رفاهية من غير حدود تعالى العاصمة الادارية وامتلك شقتك كاملة التشطيب و خد اشتراك النادى و الجراج مجانا شقتك 127 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2حمام ) بجانب الكتدرائية مباشرة و قريبة لكل احتياجاتك ادفع 174 الف مقدم وقسط الباقى ع 7 سنين ونص يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط الرقى بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081176
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