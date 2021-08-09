(للبيع)
|تحب تسكن فى حى راقي جدا وفى مكان PRIME LOCATION وبأقل سعر للمتر يبقى خليك معانا فى مشروع المعز جيت الحى المتميز . الحى الاقرب للعاصمة الادارية . ◾ سعر المتر يبدأ 2700 جنيه من بدلاً من 3000 جنيه ◾ مساحة مميزة (135م ) و (250 م) ◾ فترات سداد حتي 36 شهر موقع استراتيجي 👌 على طريق السويس مباشرة بجوار جميع الخدمات محطة القطار الكهربائي (المونوريل ) - المدينة الطبية - الجامعة الروسية - مول مصر 2 - مدارس دولية - نوادى رياضية و اجتماعية - هايبر وان لمزيد من التفاصيل .اتصل الان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد علي
|التليفون:
|01128729795
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|العنوان:
|الحي المتميز امام العاصمة الادارية علي طريق السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102113
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