تجهيز وتطوير طابعات تصويرالمستندات SHARP

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hamid sharp
|التليفون:
|01114986960
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|العنوان:
|هرم - جيزة- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070301
100 جنيه