تجهيز وتطوير طابعات تصويرالمستندات SHARP

(للبيع)

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صورة الاعلان: تجهيز وتطوير طابعات تصويرالمستندات SHARP - في الجيزة مصر

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لدينا خدمات الصيانة والتجهيز لطابعات التصوير SHARP زيارات صيانة فردية - عقود صيانة سنويةونصف سنوية لدينا مستلزمات تشغيل الطابعات SHARP درمات - سخانات - بليد - ديفلوبر قطع غيار طابعا تSHARP حبارات طابعات التصوير SHARP أجزاء طابعات SHARP - أستيراد يسرنا تلقى أتصالاتكم 01061759685 - 01221629685 - 01114986960 صفحتنا على الفيسبوك صفحتنا على google hamid sharp
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hamid sharp
التليفون: 01114986960

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العنوان: هرم - جيزة- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070301
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صورة الاعلان: قطع غيار وأحبار طابعات تصوير المستندات SHARP - في الجيزة مصر

قطع غيار وأحبار طابعات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

نقدم لعملاءنا الكرام تجهيز وقطع الغيار وأحبار ماكينات تصوير المستندات وطابعات التصوير SHARP زيارا.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

15/10/2020
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