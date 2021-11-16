تجهيز مناطق كيدز اريا

(للبيع)
|الكيدز إيريا بمفهوم جديد مع يوينتد تويز هتعمل مشروعك بأجمل تصميم مشروعك مع يونيتد تويز .هيفرق كتير ! متخصصون فى تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب_ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه #كيدز_إريا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|1 mashal elharam- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111798
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,021 جنيه