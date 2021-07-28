تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك حنفذلك أجمل كيدز ايريا متخصصون في تجهيز مناطق العاب الاطفال حلول ذكيه لمناطق ألعاب الأطفال مع تنفيذ جميع التصميمات الفنيه والهندسية مشروعك مع يونيتد تويز حيفرق كتير #سوفت هاوس#ترامبولين#العاب فيديو جيم#ارضيات نجيل صناعي#مجمعات العاب لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com او كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب_ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 19810

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2102009
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صورة الاعلان: كيدز اريا جميع المقاسات - في الجيزة مصر

كيدز اريا جميع المقاسات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

إحترافية التصميم أكتر شئ بيميزنا . في يونيتد تويز بنقدملك حلول ذكيه لمناطق الألعاب . مشروعك مع يونيت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2021
صورة الاعلان: تجهيز مناطق العاب الاطفال - في الجيزة مصر

تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لمزيد من المعلوماتلمزيد من المعلوماتماتقبلش بأقل من رقم واحد! ألعاب Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2021
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