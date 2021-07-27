تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100717
432,000 جنيه
8 جنيه
1 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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3,500 جنيه
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3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه