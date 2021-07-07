تجهيز مناطق العاب الاطفال

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
التصميم ملائم لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم حسب المعايير الطبية للكراسي المتحركة من نزلات ووصلات. طلاء التصميم من مواد غير فعاله مع العوامل الجوية. اعمدة اللعبة من المعدن و الوصلات من الفولاذ والجوانب من البولي اثيلين المعالج ضد اشعه الشمس و النزلات والسلالم من الحديد الصاج ذو المتانه العالية تصنيع ايطالي بأعلى جودة اوروبية لمزيد من المعلومات زور موقعنا أو كلمنا على الخط الساخن 19810
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 19810

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العنوان: - الهرم
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099227
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

550 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز ججدا بمدينه نصر في ميدن الساع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات مايو في ميدان السا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس

افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)

اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
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صورة الاعلان: سولفانتو Solvanto لأذابه الدهون الموضعيه

سولفانتو Solvanto لأذابه الدهون الموضعيه

(للبيع)

سولفانتو Solvanto يساعدك على اذابه الدهون الموضعيه و نحت جسمك ,الموضوع ده بيتم عند دكتور التغذيه او.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: اكواب ورقية

اكواب ورقية

(للبيع)

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: تقديم خدمات مالية و واستشارية ومراجعة وضرائب وشهادات دخل

تقديم خدمات مالية و واستشارية ومراجعة وضرائب وشهادات دخل

(فرص)

اعداد الاقرارات الضريبية بكافة انواعها وتقديم استشارات مالية وضريبية ,عمل شهادات الدخل , مراجعة الشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: صيدلية للايجار قريبة من فيصل الرئيسى

صيدلية للايجار قريبة من فيصل الرئيسى

(للإيجار)

صيدلية 45م مجهزة على فرش الادوية بها تكييف وسيستم كاميرات ومعمل وحمام بجوار عيادات ومستشفى ايجار 6 .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب#Team Leader للعمل بشركه #استثمار_عقارى بالشروط الاتى : السن لا يز

مطلوب#Team Leader للعمل بشركه #استثمار_عقارى بالشروط الاتى : السن لا يز

(فرصة عمل)

مطلوب#Team Leader للعمل بشركه #استثمار_عقارى بالشروط الاتى : السن لا يزيد عن 35 عام لديه خبره .
العنوان:

الفيوم - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم

(للبيع)

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم )

مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات

يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات

(للبيع)

يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
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