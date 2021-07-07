تجهيز مناطق العاب الاطفال

التصميم ملائم لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم حسب المعايير الطبية للكراسي المتحركة من نزلات ووصلات. طلاء التصميم من مواد غير فعاله مع العوامل الجوية. اعمدة اللعبة من المعدن و الوصلات من الفولاذ والجوانب من البولي اثيلين المعالج ضد اشعه الشمس و النزلات والسلالم من الحديد الصاج ذو المتانه العالية تصنيع ايطالي بأعلى جودة اوروبية لمزيد من المعلومات زور موقعنا أو كلمنا على الخط الساخن 19810