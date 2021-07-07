تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)
|التصميم ملائم لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم حسب المعايير الطبية للكراسي المتحركة من نزلات ووصلات. طلاء التصميم من مواد غير فعاله مع العوامل الجوية. اعمدة اللعبة من المعدن و الوصلات من الفولاذ والجوانب من البولي اثيلين المعالج ضد اشعه الشمس و النزلات والسلالم من الحديد الصاج ذو المتانه العالية تصنيع ايطالي بأعلى جودة اوروبية لمزيد من المعلومات زور موقعنا أو كلمنا على الخط الساخن 19810
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|- الهرم
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099227
550 جنيه
11,000 جنيه
600 جنيه
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5,000 جنيه
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