تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)
|قطع اثاث عمراني تصلح في الحدائق العامة, المولات و غيرها تصنيع ايطالي بأعلى جودة اوروبية لمزيد من المعلومات زور موقعنا أو كلمنا على الخط الساخن 19810
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099070
940,000 جنيه
4,000 جنيه
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