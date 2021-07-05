تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مجمع العاب اطفال بلد المنشأ : ايطاليا مصنع من الخشب والحديد ومواد البولي ايثيلين لمزيد من المعلومات زور موقعنا أو كلمنا على الخط الساخن 19810
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 19810

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العنوان: - الهرم
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098939
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المح

مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المح

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المحاسبة والضرائب والمكاتب ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

5/7/2021
صورة الاعلان: #تاشيرات مدرسين حره

#تاشيرات مدرسين حره

(فرصة عمل)

متاح #تأشيرات حرة للسعودية #للمدرسين جميع التخصصات يرجى التواصل للاستفسار علي الواتس او فون ☎&.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: #تاشيرات طبيه

#تاشيرات طبيه

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد من مصر على وجه السرعة التخصصات الطبية الاتية لمجمع طبي متميز بالمدينه المنوره : ١.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: #ممرضات المدينه المنوره

#ممرضات المدينه المنوره

(فرصة عمل)

#مطلوب فوررررا #تمريض #اخصائيات او #فنيات معاهم داتا فلو وبروماترك بالمملكة العربية السعودية #المدين.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: سجاد عروسه

سجاد عروسه

(للبيع)

سجاد عروسه02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلفة من الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: رئيس حسابات

رئيس حسابات

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات خبرة من 4 : 5 سنوات فى نفس الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/7/2021
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صورة الاعلان: مكينة تعبئة وتغليف بقوليات اتوماتيك-ارز -سكر-فول

مكينة تعبئة وتغليف بقوليات اتوماتيك-ارز -سكر-فول

(للبيع)

ماكينة تعبئه وتغليف بقوليات اتوماتيك-ارز-عدس-فول-سكر.
العنوان:

الشرقية - مصر

185,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: تليفزيون هيتاشي الوان 21بوصة ياباني بحالة ممتازة مع الحامل

تليفزيون هيتاشي الوان 21بوصة ياباني بحالة ممتازة مع الحامل

(للبيع)

تليفزيون هيتاشي ياباني 21بوصة للبيع بحالة ممتازة مع الحامل.
العنوان:

القاهرة - مصر

700 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: خدام منزلي يبحث عن عمل

خدام منزلي يبحث عن عمل

(طلب عمل)

شاب ٢٥ عام متفرغ وأعزب أبحث عن عمل خادم في منزل مطيع جدا / لبق ومتحدث واجتماعي / لااسمع.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: بيع مستلزمات محل ملابس بحاله جيده

بيع مستلزمات محل ملابس بحاله جيده

(للبيع)

بيع مستلزمات محل ملابس مليكانات اطفال، نص منيكان رجالي وحريمي ومليكانات لانجيري ، شوك ( لتعليق البضا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: بيع مستلزمات محل ملابس بحاله جيده

بيع مستلزمات محل ملابس بحاله جيده

(للبيع)

بيع مستلزمات تجهيز محل شامله ملكينات وشوك للتعليق وشماعات مختلفه المقاسات بحاله جيده.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شارع رئيسى بولاق الدكرور بجوارعيادات

صيدلية للايجار شارع رئيسى بولاق الدكرور بجوارعيادات

(للإيجار)

صيدلية 50م تشطيب س لوكس ايجار 20 ألف المدة 9 سنوات التامين 3 شهور أخر شيفت لها 8 ألاف بجوارعيادات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: محامي اسرة

محامي اسرة

(للبيع)

ماهي حقوق الزوجة عند الطلاق الودي ؟! لو حصل #الطلاق بشكل ودي بعيدا عن المحاكم هل للزوجة حقوق وهل #لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بالحجاز ارضي بمدخل خاص للشركات الكبري 150 متر

مكتب للايجار بالحجاز ارضي بمدخل خاص للشركات الكبري 150 متر

(للإيجار)

بشارع موازي للحجاز مكتب للايجار ارضي بمدخل خاص مساحته 150 متر مقسم الي 3 نوم وريسبشن كبير وحمام ومطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

4/7/2021
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