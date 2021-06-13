تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال ننصح بأستخدام ارضيات النجيل الصناعي لملاعب الأطفال حيث انه يوفر عامل الأمان و السلامة للأطفال وايضا المحافظة على العاب المناطق الخارجية و متوفر بكثافات مختلفة من 6 الى 50 مم بجوده عالية لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب_ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه #نجيل_صناعي #ملاعب_أطفال #يونيتد_تويز #نجيل #لاند_سكيب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 19810

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2021
رقم الإعلان: 2097643
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صورة الاعلان: تجهيز مناطق العاب الاطفال - في الجيزة مصر

تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Mega playground.!! وحدات ألعاب الحدائق الخارجيه الجديدة من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2021
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