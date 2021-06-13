تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)
|Mega playground.!! وحدات ألعاب الحدائق الخارجيه الجديدة من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وبضمان ١٠ سنوات للاتصال على الخط الساخن 24 ساعة : 19810 الموقع الالكتروني: www.unitedtoys-eg.com صفحة الفيسبوك: #العابملاهي #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096854
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