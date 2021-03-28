تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تجهيز مناطق العاب الاطفال - في الجيزة مصر

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دلوقتي مع شركة يونيتد تويز هنجهزلك اجمل منطقة العاب اطفال يعني كل العاب الاطفال الخاصة بمناطق الالعاب هتلاقيها في شركة يونيتد تويز يعني متاهات بكل مساحتها وهنعملك الالعاب بالمقاسات اللي هتناسب مساحتك و تناسب الميزانية يعني هتلاقي عندنا السوبر ترامبولين والترامبولين بكل مقاساته هتلاقيها عندنا هتلاقي الفرنتشر واثاث الحدائق هتلاقي ارضيات الامان ارضيات السلامة هتلاقي ارضيات النجيل الصناعي اكتر من 300 موديل من العاب الاطفال يعني مع يونيتد تويز متشيلش هم الكيدز اريا وكمان هنقدملك انظمة سداد متعددة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 19810

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094265
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صورة الاعلان: تجهيز متاهات - soft house مع united toys - في الجيزة مصر

تجهيز متاهات - soft house مع united toys

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متاهات –سوفت هاوس مع يونيتد تويز نقدم تصميمات خاصة بأى مساحة و بأفضل الاسعار و أفضل جودة و تعتبر الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2021
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