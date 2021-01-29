تجهيز مدن الملاهي مع يونيتد تويز .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال.

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مجمعات ألعاب .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال. مصنعة بمواد Polyethylene صديقة للبيئة ومقاومة للعوامل الجوية .وبضمان 5 سنوات مقاومه للعوامل الجوية بجوده عاليه . دهان معالج ضد الصدأ والتأكل . متوفرة بمساحات مختلفه تناسب جميع الأماكن لا تحتاج إلى قواعد خرسانية للتثبيت . للاتصال على الخط الساخن 24 ساعة : 19810 #العاب_ملاهي #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Unitedtoys
التليفون: 01022192286

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2086004
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