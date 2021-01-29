تجهيز مدن الملاهي مع يونيتد تويز .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال.

(للبيع)
|مجمعات ألعاب .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال. مصنعة بمواد Polyethylene صديقة للبيئة ومقاومة للعوامل الجوية .وبضمان 5 سنوات مقاومه للعوامل الجوية بجوده عاليه . دهان معالج ضد الصدأ والتأكل . متوفرة بمساحات مختلفه تناسب جميع الأماكن لا تحتاج إلى قواعد خرسانية للتثبيت . للاتصال على الخط الساخن 24 ساعة : 19810 #العاب_ملاهي #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Unitedtoys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086004
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