تجهيز مدن الملاهي مع يونيتد تويز .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال.

مجمعات ألعاب .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال. مصنعة بمواد Polyethylene صديقة للبيئة ومقاومة للعوامل الجوية .وبضمان 5 سنوات مقاومه للعوامل الجوية بجوده عاليه . دهان معالج ضد الصدأ والتأكل . متوفرة بمساحات مختلفه تناسب جميع الأماكن لا تحتاج إلى قواعد خرسانية للتثبيت . للاتصال على الخط الساخن 24 ساعة : 19810 #العاب_ملاهي #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه