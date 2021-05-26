(للبيع)
|يونيتد تويز وجهتك الجديدة للترفيه . تجهيز صالات ألعاب virtual reality تصميمات خاصه بديكورات مثيره ومبهره عقود صيانه دوريه وقطع الغيار لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بونايتد تويز
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|الهرم- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095091
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