تجهيز حضانات بالتقسيط

(للبيع)
|مشروع حضانة بالتقسيط ، بس اكيد هتشيل هم المستلزمات و التجهيزات هتشتري الالعاب من فين؟! طب هتجهز الفصول ازاي؟؟ ، و الميزانية المحدودة هتبقى مشكلة طبعا!! يونيتد تويز لالعاب الاطفال وتجهيز الحضانات بتوفرلك كل اللي ممكن تحتاجه من اثاث حضانات ، و العاب اطفال و بتضمن لك الجودة العالية ، الخامات المميزة و يونيتد هتحللك مشكلة التكلفة ، لأنها بتقدملك انظمة تقسيط مختلفة و تسهيلات سداد كتير.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|United Toys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|فيصل - 6 عمارات الوطنية - أخر فيصل من إتجاه الرماية - أمام البنك الكويتي الوطني- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056092
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