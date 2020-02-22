تجهيز حضانات بالتقسيط

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مشروع حضانة بالتقسيط ، بس اكيد هتشيل هم المستلزمات و التجهيزات هتشتري الالعاب من فين؟! طب هتجهز الفصول ازاي؟؟ ، و الميزانية المحدودة هتبقى مشكلة طبعا!! يونيتد تويز لالعاب الاطفال وتجهيز الحضانات بتوفرلك كل اللي ممكن تحتاجه من اثاث حضانات ، و العاب اطفال و بتضمن لك الجودة العالية ، الخامات المميزة و يونيتد هتحللك مشكلة التكلفة ، لأنها بتقدملك انظمة تقسيط مختلفة و تسهيلات سداد كتير.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: United Toys
التليفون: 19810

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العنوان: فيصل - 6 عمارات الوطنية - أخر فيصل من إتجاه الرماية - أمام البنك الكويتي الوطني- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056092
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صورة الاعلان: ألعاب كوينز و Video Game - في الجيزة مصر

ألعاب كوينز و Video Game

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عايز تعمل مشروع كيدز ايريا أو منطقه ألعاب أطفال العاب الكوين الكهربائية من يونيتد تويز خامة وجودة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2020
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