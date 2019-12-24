تجهيز اثاث مكتبي

تتشـرف شركة MB Group لتجهيز المحلات التجارية ان تقدم لعمـلائها الكـرام احدث وافضل انظمة عرض تنـاسب جميع المحلات التجاريه و السوبر ماركت و المخازن و الصيدليات و الاستاندات كما يسعدنا تقديم احدث التصميمات الخاصه بغر ف الملابس (dressing room)وكذلك من خلال مجموعه ممـيزة من المـهندسين الـذين يقدمون لعملائنا افضـل التصميمات والرسومـات الهندسية كما نقدم لـسيـادتكم احـدث الكتالوجات لعام 2019 لجميع انظمة العرض لدينا. -كما نتشرف بتقديم معاينة مجانية للموقع من قبل المهندسين المختصين.