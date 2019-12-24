تجهيز اثاث مكتبي

(للبيع)
|تتشـرف شركة MB Group لتجهيز المحلات التجارية ان تقدم لعمـلائها الكـرام احدث وافضل انظمة عرض تنـاسب جميع المحلات التجاريه و السوبر ماركت و المخازن و الصيدليات و الاستاندات كما يسعدنا تقديم احدث التصميمات الخاصه بغر ف الملابس (dressing room)وكذلك من خلال مجموعه ممـيزة من المـهندسين الـذين يقدمون لعملائنا افضـل التصميمات والرسومـات الهندسية كما نقدم لـسيـادتكم احـدث الكتالوجات لعام 2019 لجميع انظمة العرض لدينا. -كما نتشرف بتقديم معاينة مجانية للموقع من قبل المهندسين المختصين.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام بي جروب mbgroup
|التليفون:
|01000841170
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|العنوان:
|53 شارع العيسوى سيدى بشر بجوار شركة الكهرباء الدورالاول الاسكندرية- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046477
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