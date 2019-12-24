تجهيز اثاث مكتبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تجهيز اثاث مكتبي - في الإسكندرية مصر

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تتشـرف شركة MB Group لتجهيز المحلات التجارية ان تقدم لعمـلائها الكـرام احدث وافضل انظمة عرض تنـاسب جميع المحلات التجاريه و السوبر ماركت و المخازن و الصيدليات و الاستاندات كما يسعدنا تقديم احدث التصميمات الخاصه بغر ف الملابس (dressing room)وكذلك من خلال مجموعه ممـيزة من المـهندسين الـذين يقدمون لعملائنا افضـل التصميمات والرسومـات الهندسية كما نقدم لـسيـادتكم احـدث الكتالوجات لعام 2019 لجميع انظمة العرض لدينا. -كما نتشرف بتقديم معاينة مجانية للموقع من قبل المهندسين المختصين.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ام بي جروب mbgroup
التليفون: 01000841170

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العنوان: 53 شارع العيسوى سيدى بشر بجوار شركة الكهرباء الدورالاول الاسكندرية- سيدي بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2019
رقم الإعلان: 2046477
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وحدات مصيفية باسعار ممتازة ترى البحر على أد جيبك

وحدات مصيفية باسعار ممتازة ترى البحر على أد جيبك

(للبيع)

بمقدم 55 الف وتقسيط على 50 شهر واجمالي سعر 165 الف تملك شقة مصيفية غرفتين وصالة بمساحة 85 متر بشاطيء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: استرد راحتك وامتلك شقتك ف العاصمة الادارية

استرد راحتك وامتلك شقتك ف العاصمة الادارية

(للتقسيط)

راحتك هتلاقيها عندنا فى Town Gate بامتلاك شقة 190 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن 3 قطع +مطبخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: ابدأ استثمارك وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

ابدأ استثمارك وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

استثمارك هيبدا معانا فى Town Gate بامتلاك شقتك 187 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: لسه بتدور ع شقة متشطبة بالكامل تعالى Town Gate

لسه بتدور ع شقة متشطبة بالكامل تعالى Town Gate

(للتقسيط)

شقتك اللى بتدور عليها فى العاصمة الادارية متشطبة بالكامل 150م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام )بالقر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في green avenue واستمتع بأجمل عروض رأس السنة

امتلك في green avenue واستمتع بأجمل عروض رأس السنة

(للبيع)

الحق اجمل عروض رأس السنة وامتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وجمب كل الخدمات من مول تجار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: الحق عروض بابا نويل في العاصمة

الحق عروض بابا نويل في العاصمة

(للتقسيط)

امتلك في green avenue والحق عروض بابا نويل في العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بجميع الخدمات اللي ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

24/12/2019
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صورة الاعلان: خليك ناصح واستثمر في العاصمة

خليك ناصح واستثمر في العاصمة

(للبيع)

استثمارك الناجح في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات والنافورة الراقصة وقريبة من الجامعة الروس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: حرية وترفيه وهدوء واكتر في العاصمة الادارية الجديدة

حرية وترفيه وهدوء واكتر في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

هتعيش حياة ترفيهية وبكل حرية وهدوء وكل ده في العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بكل الخدمات جمب شقتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة قريبة من كل احتياجاتك

شقتك في العاصمة قريبة من كل احتياجاتك

(للبيع)

في العاصمة الادارية الجديدة هتمتلك شقتك فريبة من كل احتياجاتك مول تجاري وكيدز اريا ونادي رياضي ومطاع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: شقة خلف النادي الاهلي للبيع

شقة خلف النادي الاهلي للبيع

(للبيع)

شقة خلف النادي الاهلي للبيع شقة 97م بشروق النادي الاهلي غرفتين – ريسبشن – حمام – مطبخ – سوبر لوكس – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

620,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: فرررصه لا تكرر وعرض مميز جدا

فرررصه لا تكرر وعرض مميز جدا

(للبيع)

باقوي عروض بمدينه الشروق بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثالثة ** شقه 200 م بحريه + مساحة رو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

699,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: بمقدم104 الف شقة للبيع تشطيب كامل تاني نمرة من شارع التسعين

بمقدم104 الف شقة للبيع تشطيب كامل تاني نمرة من شارع التسعين

(للبيع)

شقة 151 (3نوم-2حمام-ريسبشن) في قلب التجمع الخامس تاني نمرة من شارع التسعين علي بعد 8 دقائق من العاصم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: استمتع باجمد العروض وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

استمتع باجمد العروض وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استفيد باجمد العروض عندنا فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 180 م ارضى بجاردن (3 غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: ابحث عن شقتك وانت قاعد بمكانك فى العاصمة الادارية

ابحث عن شقتك وانت قاعد بمكانك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

شقتك جاتلك لحد عندك فى العاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 220م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: لكبرى المصانع التى تعمل بأفران الطبخ بالسعودية.الرياض: #ميكانيكا_انتاج #كه

لكبرى المصانع التى تعمل بأفران الطبخ بالسعودية.الرياض: #ميكانيكا_انتاج #كه

(فرصة عمل)

لكبرى المصانع التى تعمل بأفران الطبخ بالسعودية.الرياض: #ميكانيكا_انتاج #كهرباء_انتاج #Mechanics_pro.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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24/12/2019
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