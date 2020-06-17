👈🏻 تجهيزات محل للبيع وحده العرض عباره عن رفوف زجاج ورفين خشب ودرج على قطعتين منفصلتين بسعر ١١٠٠جنيه . 🌺 عدد 5 قطع سلات وول ٢٠٠٠جنيه 🌺 فترينه دواره ١٢٠٠جنيه 😊 خصم خاص عند شراء جميع الوحدات. 📲 للتواصل على الرقم : 01223953667