تجهيزات محل للبيع

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تفاصيل الإعلان
👈🏻 تجهيزات محل للبيع وحده العرض عباره عن رفوف زجاج ورفين خشب ودرج على قطعتين منفصلتين بسعر ١١٠٠جنيه . 🌺 عدد 5 قطع سلات وول ٢٠٠٠جنيه 🌺 فترينه دواره ١٢٠٠جنيه 😊 خصم خاص عند شراء جميع الوحدات. 📲 للتواصل على الرقم : 01223953667
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دينا الجيار
التليفون: 01223953667

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العنوان: - الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,100 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060952
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة لوكس للإيجار قانون جديد مدة طويله بمساكن شركة المعمورة

شقة لوكس للإيجار قانون جديد مدة طويله بمساكن شركة المعمورة

(للإيجار)

شقة لوكس للإيجار قانون جديد مدة طويله بمساكن شركة المعمورة 01012412542 تقع الشقة في مساكن شركة المع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

900 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: شقتك بحديقة يعني هتعيش في خصوصية في العاصمة الادارية

شقتك بحديقة يعني هتعيش في خصوصية في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

عيش في خصوصية كاملة وامتلك شقة بحديقة وعيش براحتك واولادك هيلعبوا براحتهم في الكيدز اريا وحمامات الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك في zavani بالعاصمة

عايز تعيش في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك في zavani بالعاصمة

(للتقسيط)

عايز تعيش في هدوء واسترخاء امتلك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وسط المساحات الخضرا بم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة وسط الخدمات الترفيهية

شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة وسط الخدمات الترفيهية

(للتقسيط)

شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani علي اجمل فيو وشقتك 218م (5غرفة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: طلب عمل

طلب عمل

(طلب عمل)

محاسب قانونى وخبير ضرائب خبرة فى اعداد ومراجعة القوائم الماليةواعداد الاقرارات الضريبة بكافة انواعها.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب وظائف طبيه بالرياض

عاجل مطلوب وظائف طبيه بالرياض

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب وظائف طبيه بالرياض 1/ اطباء عام 2/ اخصائين ومقيمين رمد ( ماجستير حديث – ماجستير سنتين ) .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/6/2020
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعة هندسية كبري بالسعودية (مهندسين معماري وميكانيكا تصميم

عاجل مطلوب لمجموعة هندسية كبري بالسعودية (مهندسين معماري وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعة هندسية كبري بالسعودية (مهندسين معماري وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكة والقصي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

17/6/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني

عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني (facebook ـ Instagram ـ twitter – youtube .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: فابو للمعدات الثقيلة

فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)

لودر فابو . ⚡️💪 مستقبل المعدات الثقيلة في مصر والوطن العربي .👌 فابو ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - بلوفر

يونيفورم حضانات - بلوفر

(للبيع)

يونيفورم حضانات - بلوفر 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: Beach hat للصيف من ماركة Guess الامريكية العالمية

Beach hat للصيف من ماركة Guess الامريكية العالمية

(للبيع)

استمتعي بالصيف والبحر مع طاقية البحر من ماركة guess واستمتعي بصيف رائع مع احدث التصميمات والماركات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

أحب ان اقدم لكم اخوانى شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع .
العنوان:

القليوبية - مصر

2,121 دولار

17/6/2020
صورة الاعلان: لمة الصحاب علي بحر السخنة حاجة مختلفة تماما

لمة الصحاب علي بحر السخنة حاجة مختلفة تماما

(للبيع)

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وصيف مع صحابك كل يوم عشان لمة الصحاب علي بحر السخنة مختلفة وشاليهك 90.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

عيش اجمل لحظات حياتك في لاسيرينا السخنة مع عيلتك او اصحابك واستمتع بكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

17/6/2020
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