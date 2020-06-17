(للبيع)
|👈🏻 تجهيزات محل للبيع وحده العرض عباره عن رفوف زجاج ورفين خشب ودرج على قطعتين منفصلتين بسعر ١١٠٠جنيه . 🌺 عدد 5 قطع سلات وول ٢٠٠٠جنيه 🌺 فترينه دواره ١٢٠٠جنيه 😊 خصم خاص عند شراء جميع الوحدات. 📲 للتواصل على الرقم : 01223953667
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دينا الجيار
|التليفون:
|01223953667
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060952
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