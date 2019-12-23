(للبيع)
|تجهيزات المدارس ( ارضيات - ديسكات - كراسي محاضرات - بنشات - مكاتب - مجمعات خشبية ) شركة سوفت تايلز متخصصون في تأسيس وتجهيز المدارس والملاعب ومناطق العاب الأطفال A variety of brands of all School products for your babies & kids نحن بعونه تعالي جاهزون لفرش ترتان – نجيل صناعي – فوم - رابر ارضيات ملاعب المدارس ديسكات المدارس مكاتب المدرسيين كراسي المحاضرات بمسند او من غير المجمعات الخشبية مستلزمات المعامل أجهزة المعامل الوسائل التعليمية الاثاث المدرسى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|soft tiles
|التليفون:
|01033771226
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|العنوان:
|6 أكتوبر, الحي التالت, المجاورة الثالثه, شارع 13 (شارع المعهد الهندسي), عماره 687, بجوار ماركت كازيون.- الثالث
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046314
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